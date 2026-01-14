mercoledì, 14 Gennaio , 26

Urinoterapia, Bassetti lancia l’allarme: i pericoli per chi beve la pipì

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ci sono persone che bevono la pipì, la bevono per scopi curativi o per pratiche sessuali”. A segnalare il fenomeno è l’infettivologo Matteo Bassetti che si dice “sconcertato” e lancia un allarme via social: “L’urinoterapia è una medicina alternativa che sfrutta l’urina per presunti benefici su sistema immunitario, allergie e problemi della pelle, ma è priva di basi scientifiche ed è pericolosa per la salute, non essendoci prove di efficacia e potendo portare a infezioni o intossicazioni da riassorbimento di scorie”. Nessun vantaggio, dunque, ma solo rischi, avverte il primario di Malattie infettive dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova. 

“Una volta alla ‘Zanzara’ ho visto una signora che beveva le proprie urine, anzi le aveva tenute sul davanzale per farle in qualche modo invecchiare”, racconta il medico in un video. Le urine bevute “fanno male – ammonisce Bassetti – Non c’è nessuna evidenza scientifica che possano portare dei benefici”, anche se “qualcuno dice che sono addirittura curative. Possono essere molto pericolose per la vostra salute, sia bere le vostre urine che – ancora peggio – bere quelle di qualcun altro. Attenzione”, incalza l’infettivologo, “perché se il nostro corpo elimina delle scorie è perché non le dobbiamo reintrodurre. E’ come se uscissero dalla finestra e noi le reintroduciamo dalla porta principale. Attenzione, attenzione, evitate queste pratiche che rischiano di fare davvero male alla vostra salute”.  

