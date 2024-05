urso:-“innovazione,-transizione-e-internazionalizzazione-chiavi-per-crescita-sostenibile”

(Adnkronos) – “Alla Luiss viene dato lustro all’eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall’affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall’innovazione alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento di transizione che richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l’innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare”. Ad affermarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in un messaggio inviato in occasione della cerimonia di conferimento dei premi organizzati da Industria Felix Magazine.

“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – sottolinea Urso – è impegnato a supportare il tessuto imprenditoriale in questo percorso attraverso politiche e iniziative per sostenere le imprese negli investimenti necessari alla twin transition, così da confermare la nostra posizione di leader globali nel settore industriale. Grazie a questa iniziativa dai territori emergono storie di grande capacità e pioneristica visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo. Le Istituzioni sono consapevoli del contributo che ciascuno di voi dà quotidianamente alla crescita e al prestigio dell’Italia e per questo voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni alle aziende premiate, augurando a tutti buon lavoro!”.