urso:-ora-patto-tra-corpi-intermedi-che-qualcuno-voleva-rottamare

Roma, 22 ago. (askanews) – “Ora si può fare un patto sociale e concludere la legislatura nel migliore dei modi. Unire il Paese. Il governo ha dimostrato che si può lavorare insieme, unendo. Perché noi crediamo nei corpi intermedi che qualcuno voleva rottamare”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Itay, Adolfo Urso, intervenendo ad un dibattito al Meeting di Rimini.

“Se si raggiunge un patto sociale con imprese e lavoratori credo che possiamo concludere al meglio questi cinque anni di governo, segnando in questo modo anche la rinascita del Paese in Europa” ha aggiunto.