Urso: problema etico con Arabia Saudita? Dobbiamo guardare la realtà

Fermi su nostri valori, ma altri Paesi non si fanno tanti scrupoli

Milano, 4 set. (askanews) – “Io vi invito a guardare la realtà”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a chi gli chiedeva se non si ponesse una questione etica nello stringere accordi economici con l’Arabia Saudita a margine del primo Forum italo-saudita a Milano. “Se per esempio oggi in Africa non solo noi ma l’Europa ha tanti problemi è perché abbiamo sempre guardato con occhio europeo i problemi a fronte di altri Paesi che invece non si fanno tanti scrupoli nell’intervenire”, ha aggiunto.Il ministro Urso, sebbene abbia sottolineato che “noi dobbiamo partire dal principio del nostro sistema di valori, del sistema di valori europei su cui siamo assolutamente fermi e difendiamo in ogni contesto”, ha ribadito che “comunque il mondo è molto diverso da quello che noi pensavamo e da quello che abbiamo realizzato. Dobbiamo guardare con realtà”. A tal proposito a chi gli chiedeva se Renzi non avesse ragione sull’Arabia Saudita ha replicato: “Io lavoro sempre per il mio Paese e solo per il mio Paese”.