lunedì, 15 Giugno , 26

G7, dossier Iran domina il summit. Trump vede Macron: “Venerdì riapre Hormuz”

(Adnkronos) - L'Hôtel Royal di Évian-les-Bains, che tra...

Da screenshot sui social a denuncia Atm, come è nato il caso della chat sessista ‘Ticinese Staff’

(Adnkronos) - La chat ‘Ticinese Staff’, in cui...

Guerra in stallo e niente piano B, Trump come Putin? L’analisi

(Adnkronos) - Mentalità del più forte, guerre senza...

Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

(Adnkronos) - Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Aeronautica...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOUruguay, polizia perquisisce giocatori... con cani antidroga
uruguay,-polizia-perquisisce-giocatori…-con-cani-antidroga
Uruguay, polizia perquisisce giocatori… con cani antidroga
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Uruguay, polizia perquisisce giocatori… con cani antidroga

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Paura per l’Uruguay prima dell’esordio ai Mondiali 2026. La Nazionale sudamericana affronta l’Arabia Saudita nella prima giornata del girone H della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, con il prepartita che è stato segnato da qualche momento di tensione. 

Mentre la squadra allenata da Marcelo Bielsa si dirigeva verso il Miami Stadium di Miami infatti, il pullman è stato fermato dalla polizia americana, che ha fatto scendere i calciatori per perquisirne i bagagli. 

I giocatori sono stati schierati in fila mentre i poliziotti frugavano in borse ed equipaggiamento ‘di campo’, con l’aiuto anche dei cani antidroga. 

 

Previous article
Oro e argento con vento in poppa, cosa si aspettano i mercati: l’analisi degli esperti
Next article
Guerra in stallo e niente piano B, Trump come Putin? L’analisi

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

G7, dossier Iran domina il summit. Trump vede Macron: “Venerdì riapre Hormuz”

(Adnkronos) - L'Hôtel Royal di Évian-les-Bains, che tra le sue mura ha ospitato l'attrice Greta Garbo e lo scrittore Marcel Proust - il quale...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Da screenshot sui social a denuncia Atm, come è nato il caso della chat sessista ‘Ticinese Staff’

(Adnkronos) - La chat ‘Ticinese Staff’, in cui alcuni dipendenti Atm si scambiavano immagini di passeggere prese dai video delle telecamere a bordo dei...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Guerra in stallo e niente piano B, Trump come Putin? L’analisi

(Adnkronos) - Mentalità del più forte, guerre senza piani B per il futuro e rifiuto della sconfitta da parte del 'nemico' considerato più fragile:...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California

(Adnkronos) - Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base di Edwards, a circa 160...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.