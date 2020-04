Urzi si sbilancia: “Inter e Roma hanno fatto dei sondaggi, forse c’è un altro club italiano”

Il calcio italiano potrebbe presto avere un nuovo protagonista proveniente dall’Argentina, lo stesso calciatore interessato è stato chiaro in tal senso: l’esterno offensivo Agustin Urzi ha ammesso di avere pretendenti proprio in Serie A e lo ha fatto ai microfoni di TNT Sports. L’ala classe 2000 ha citato in particolare ​Inter e ​Roma ma ha svelato anche il potenziale interesse della ​Fiorentina su di lui. Queste le dichiarazioni del giovane talento del Banfield: “Inter, Roma, Racing, Boca e… continua a leggere sul sito di riferimento