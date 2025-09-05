venerdì, 5 Settembre , 25

Il musical segreto di David Bowie: scoperto l’ultimo progetto

(Adnkronos) - Quando David Bowie è morto nel...

Ascolti tv 4 settembre, Gerry si aggiudica terzo round. Ruota vince su Affari Tuoi

(Adnkronos) - 'La Ruota della Fortuna' si aggiudica...

Annalisa e Marco Mengoni, fuori ‘Piazza San Marco’: testo e significato

(Adnkronos) - È uscito oggi, venerdì 5 settembre,...

Controesodo e nuove partenze, weekend da bollino rosso con 12,8 milioni di spostamenti

(Adnkronos) - Weekend di controesodo e ultime partenze...
us-open,-anisimova-sfidera-sabalenka-in-finale
Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

DALL'ITALIA E DAL MONDOUs Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka centra la finale degli Us Open per il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, la numero uno del ranking Wta ha centrato l’ultimo atto dello Slam americano, eliminando stavolta la statunitense Jessica Pegula. Per la bielorussa, successo in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Sabalenka affronterà ora Amanda Anisimova, che nell’altra semifinale ha battuto la giapponese Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 in tre ore. La statunitense va a caccia del primo titolo Slam nella finale di sabato (appuntamento alle 22 ora italiana).  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.