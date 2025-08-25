lunedì, 25 Agosto , 25

Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev

(Adnkronos) - La pace in Ucraina resta ancora...

Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro

(Adnkronos) - Vittoria convincente per l'Inter all'esordio in...

Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue: “Anche Papa chiede pace giusta in Ucraina”

(Adnkronos) - Continuano i dialoghi per la pace...

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...
US Open, Cobolli vince a fatica il derby con Passaro. Avanti anche Bellucci

Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Gli US Open 2025 si tingono d’azzurro. La seconda giornata dello Slam americano, che sta disputendo i suoi primi turni aspettando l’esordio di Jannik Sinner, campione in carica a New York, ha visto diversi tennisti italiani impegnati. Flavio Cobolli, numero 26 del mondo, ha vinto un tiratissimo derby con Francesco Passaro, deciso soltanto al quinto set, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3 e conquista così il secondo turno. 

Avanza nel torneo anche Mattia Bellucci, che supera il cinese Shang, costretto al ritiro per un problema fisico. Il tennista azzurro era avanti con un parziale di 2-1 con il punteggio di 7-6 (0), 1-6, 6-3 ed era avanti di un break, sul 3-0, nel quarto set prima del forfait dell’avversario. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto, battuta in due set dalla kazaka Yulia Putintseva 6-4, 7-6 (4). 

 

