us-open,-medvedev-perde-la-testa-e-la-partita
(Adnkronos) – Daniiil Medvedev perde la testa e la partita al primo turno degli US Open 2025. Il russo, campione a New York nel 2021 e testa di serie numero 13, viene sconfitto dal francese Benjanim Bonzi per 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6, 6-4 in un match ad altissima tensione. Medvedev esplode nel terzo set, quando Bonzi ha a disposizione un match point sul 5-4. Un fotografo ha la pessima idea di alzarsi e spostarsi, provocando uno stop nel gioco e spingendo l’arbitro a restituire un primo servizio a Bonzi, che avrebbe dovuto far ricorso alla seconda. 

 

Medvedev, a questo punto, perde la testa e attacca duramente il giudice di sedia, con la spinta del pubblico che contesta in maniera plateale la decisione. “Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Cosa c’è che non va? Se ne vuole andare, lo pagano per ogni partita e non in base al tempo”, urla Medvedev, invitando la folla a contestare in maniera più veemente. Bonzi osserva perplesso, mentre il match si ferma per 5 minuti. Quando si riprende, Medvedev ritrova il filo del gioco: annulla il match point, risale fino al tie-break, vince il terzo set e conquista anche il quarto. La sua rimonta però non si concretizza: Bonzi vince al quinto set. 

