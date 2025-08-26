us-open,-musetti-parte-male-e-poi-rimonta:-mpetshi-perricard-ko-in-quattro-set

(Adnkronos) – Agli Us Open 2025 è il giorno di Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro ha debuttato con un successo nello Slam americano contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4. Un match ruvido e non semplice per il numero 10 del ranking, che ha cominciato inseguendo dopo il primo set perso al tie-break. Mpetshi Perricard ha iniziato il match alla grande, puntando come al solito su un servizio devastante, tra i migliori del circuito. Dopo il primo parziale, Musetti non ha però perso la calma e pian piano ha costruito la rimonta.

La svolta nel quarto game del secondo set, con il primo break dell’incontro a favore di Lorenzo. Poi, tutto in discesa. Un altro break nel terzo set, stavolta nel settimo game: il 4-3 pesa come un macigno e da lì il calo dell’avversario è inevitabile, con il francese che inizia a concedere qualcosa anche nei turni di battuta. Nel quarto e ultimo set, l’allungo decisivo di Musetti arriva nel quinto game. E dopo il 3-2 è pura accademia. Musetti vince in due ore e 32 minuti e avanza al secondo turno degli Us Open.



Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.