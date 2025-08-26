martedì, 26 Agosto , 25

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

(Adnkronos) - Taylor Swift si sposa. "La vostra...

Gaza, Idf: “Uccisi 6 membri di Hamas in attacco a ospedale Nasser”

(Adnkronos) - L’esercito israeliano ha dichiarato che sei...

“Togliere l’amicizia Facebook agli ebrei”, bufera su prof dell’università di Palermo

(Adnkronos) - Scoppia la polemica all'università di Palermo...

Difesa, rinviato summit a Roma dell’11 settembre per evolversi situazione geopolitica

(Adnkronos) - Rinviata la prima edizione del Defence...
us-open,-musetti-parte-male-e-poi-rimonta:-mpetshi-perricard-ko-in-quattro-set
Us Open, Musetti parte male e poi rimonta: Mpetshi Perricard ko in quattro set

Us Open, Musetti parte male e poi rimonta: Mpetshi Perricard ko in quattro set

DALL'ITALIA E DAL MONDOUs Open, Musetti parte male e poi rimonta: Mpetshi Perricard ko in quattro set
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Agli Us Open 2025 è il giorno di Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 26 agosto, il tennista azzurro ha debuttato con un successo nello Slam americano contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 6-4. Un match ruvido e non semplice per il numero 10 del ranking, che ha cominciato inseguendo dopo il primo set perso al tie-break. Mpetshi Perricard ha iniziato il match alla grande, puntando come al solito su un servizio devastante, tra i migliori del circuito. Dopo il primo parziale, Musetti non ha però perso la calma e pian piano ha costruito la rimonta. 

La svolta nel quarto game del secondo set, con il primo break dell’incontro a favore di Lorenzo. Poi, tutto in discesa. Un altro break nel terzo set, stavolta nel settimo game: il 4-3 pesa come un macigno e da lì il calo dell’avversario è inevitabile, con il francese che inizia a concedere qualcosa anche nei turni di battuta. Nel quarto e ultimo set, l’allungo decisivo di Musetti arriva nel quinto game. E dopo il 3-2 è pura accademia. Musetti vince in due ore e 32 minuti e avanza al secondo turno degli Us Open.
 

Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.