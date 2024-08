us-open,-oggi-sinner-michelsen-al-secondo-turno:-orario-e-tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi contro lo statunitense Alex Michelsen nel secondo turno del singolare maschile dell’US Open. L’azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo a New York – in diretta tv e streaming – dopo la vittoria all’esordio contro un altro americano, Mackenzie McDonald, battuto in 4 set. Il match tra Sinner e Michelsen apre il programma sul campo dell’Arthur Ashe Stadium alle 12 ora locale, le 18 in Italia.

Il 23enne altoatesino, che cerca la forma migliore dopo le difficoltà incontrate al debutto, conosce l’avversario per averlo appena affrontato. Tra Sinner e Michelsen c’è solo un precedente e risale a un paio di settimane fa. L’italiano e l’americano si sono affrontati nei 32esimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati: il numero 1 del mondo si è imposto in 2 set, compiendo un passo verso il trionfo nel torneo.

Oltre al match di Sinner, spiccano gli impegni degli altri italiani. Jasmine Paolini, testa di serie numero 5 nel singolare femminile, affronta al secondo turno la ceca Karolina Pliskova nel secondo match sul campo del Louis Armstrong Stadium, dove il primo incontro si gioca alle 11 locali (17 in Italia).

Sul campo numero 11, Matteo Arnaldi affronta il russo Roman Safiullin nel primo match (ore 17 italiane). Nel terzo incontro, Elisabetta Cocciaretto è opposta alla russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Sul campo numero 12, alle 11 americane si apre il programma con il match tra Mattia Bellucci e l’australiano Christopher O’Connell.

Sul campo numero 7, nel secondo match si sfidano Sara Errani e la statunitense Caroline Dolehide. A seguire, Flavio Cobolli contro il belga Zizou Bergs.