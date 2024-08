us-open,-paolini-vola-agli-ottavi.-errani-eliminata

(Adnkronos) – Jasmine Paolini, numero 5 del ranking Wta, si qualifica oggi agli ottavi di finale del singolare femminile degli Us Open, ultimo Grande slam stagionale. Sara Errani, invece, viene eliminata.

Sul cemento di Flushing Meadows di New York, Paolini supera 6-3, 6-4 la kazaka Yulia Putintseva, numero 52 del ranking Wta, in 1h35′. Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere gli ottavi di finale dei quattro tornei del Grande Slam in un anno. Negli ottavi la attende la ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking, che al terzo turno piega la russa Anastasia Potapova per 6-4, 6-2.

L’azzurra, che nel 2024 ha raggiunto la finale al Roland Garros e a Wimbledon, se la cava nonostante il 61% di prime palle e riesce a cancellare 7 delle 9 palle break concesse alla rivale. Putintseva si fa male da sola con 33 errori gratuiti e alla battuta offre chance ripetute all’azzurra: Paolini controlla la situazione con 4 break e chiude senza troppi patemi.

Finisce il torneo di Sara Errani. La 37enne cede alla russa Diana Shnaider, testa di serie numero 18, che nel match valido per il terzo turno ha la meglio per 6-2, 6-2 in 1h02′.