us-open-qualificazioni,-ok-passaro-out-vavassori-e-pellegrino

Oggi altri quattro azzurri in campo

Roma, 20 ago. (askanews) – Sono cominciate le qualificazioni per il main draw dell’ultimo Slam del 2024. In campo anche tre italiani. Sorride il perugino Francesco Passaro (147 Atp), che vince in rimonta 57 63 63 contro il trentenne svizzero Alexander Ritschard, numero 135 ATP. Al prossimo turno affronterà il francese Hugo Grenier, n.173, che l’ha battuto al secondo turno delle qualificazioni dello US Open due anni fa.

Subito ko invece Andrea Vavassori (207 Atp) e Andrea Pellegrino (173): il compagno di doppio di Bolelli si arrende si è arreso 64 76(4) al francese Calvin Hemery, numero 203. Pellegrino sbatte 75 63 contro l’ex Top 10 argentino Diego Schwartzman, oggi numero 230 ATP.

Oggi gli altri tre azzurri impegnati nel tabellone maschile: Mattia Bellucci, Matteo Gigante e Stefano Napolitano sfidano rispettivamente Mayo, Galan e Hanfmann. In programma anche il match con l’unica tennista tricolore delle qualificazioni femminili: Lucrezia Stefanini contro la colombiana Arango.