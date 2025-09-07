domenica, 7 Settembre , 25

Sinner, c’è una super tifosa per la finale con Alcaraz: Lindsey Vonn nell’angolo di Jannik

(Adnkronos) - C'è una tifosa speciale all'Arthur Ashe...

Sinner-Alcaraz in campo ma stadio mezzo vuoto, ‘colpa’ di Trump

(Adnkronos) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in...

Italvolley, la profezia di Danesi prima dei Mondiali vinti: “Ci sarà da inseguire e vincere al tie-break”

(Adnkronos) - Ripubblichiamo l'intervista che il capitano dell'Italvolley...

Armani, Milano si inchina a ‘Re’ Giorgio: “Immortale come gli dei”

(Adnkronos) - Un silenzio denso, rotto solo dal...
us-open,-sinner-‘se-la-prende’-(ancora)-con-cipolla.-il-siparietto-prima-della-finale-con-alcaraz
Us Open, Sinner ‘se la prende’ (ancora) con Cipolla. Il siparietto prima della finale con Alcaraz

Us Open, Sinner ‘se la prende’ (ancora) con Cipolla. Il siparietto prima della finale con Alcaraz

DALL'ITALIA E DAL MONDOUs Open, Sinner 'se la prende' (ancora) con Cipolla. Il siparietto prima della finale con Alcaraz
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il segreto del numero uno forse sarà proprio la tranquillità. Jannik Sinner sembrerebbe non essere mai toccato dall’ansia da prestazione, anzi. Il numero uno al mondo se la ride e scherza anche prima del match più importante dell’anno, la finale degli Us Open contro Alcaraz di oggi, domenica 7 settembre.  

Come già visto prima del match contro Musetti, la vittima preferita di Jannik è sempre il fido osteopata Andrea Cipolla. Se prima del derby contro l’azzurro lo specialista era stato messo ko insieme a coach Darren Cahill, stasera Sinner ha provato a tirare un nuovo scherzo al membro del suo staff, ma non ci è riuscito. 

 

Cipolla stavolta ha preso le giuste contromisure ed è rimasto vigile, senza distrarsi: durante il riscaldamento, il numero uno al mondo a un certo punto lo ha ‘puntato’ e inseguito, ma l’osteopata ha risposto con uno scatto degno di un velocista, seminando il campione azzurro. Sempre tra le risate. Il modo giusto per ingannare l’attesa in vista del big match contro Alcaraz, che oltre al titolo a New York vale anche il primato del ranking Atp. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.