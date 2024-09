us-open,-tiafoe-e-fritz-in-semifinale-singolare-maschile

(Adnkronos) – Semifinale tutta americana agli US Open nella parte bassa del tabellone del singolare maschile. Nei quarti di finale, Frances Tiafoe (numero 20) avanza grazie al ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov. La testa di serie numero 9 lascia il campo sul punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-4, 4-1 per il rivale. Tiafoe sfiderà in semifinale il connazionale Taylor Fritz, testa di serie numero 12, che ha la meglio sul tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4. Fritz si impone per 7-6 (7-2), 3-6, 6-4, 7-6 (7-3). Gli Usa, quindi, avranno sicuramente un rappresentante nella finale di domenica.

Oggi vanno in scena i quarti di finale nella parte alta del tabellone. L’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 10, affronta il britannico Jack Draper, numero 25 del tabellone. Nell’ultimo incontro della giornata, in campo Jannik Sinner. L’azzurro, numero 1 del mondo, se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5.

Nel singolare femminile, si definisce la semifinale della parte bassa del tabellone. La statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 13, batte la spagnola Paula Badosa per 6-2, 7-5. La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2, supera agevolmente la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del tabellone, per 6-1, 6-2.