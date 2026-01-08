giovedì, 8 Gennaio , 26

Valle d’Aosta, trovato morto lo snowboarder disperso a Cervinia

(Adnkronos) - Tragedia a Cervinia: è stato trovato...

Ascolti tv, trionfa ‘A testa alta’: la serie di Canale 5 vola con il 25,2%

(Adnkronos) - 'A Testa Alta - Il coraggio...

Addio a Chiara Valentini, giornalista e biografa di Berlinguer

(Adnkronos) - La giornalista, scrittrice e saggista Chiara...

Usa fuori dal trattato Onu sui cambiamenti climatici: la decisione di Trump

(Adnkronos) - La Casa Bianca ha annunciato la...
usa,-2-morti-e-6-feriti-in-sparatoria-a-salt-lake-city
Usa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City

Usa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City

UncategorizedUsa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a margine di un funerale a Salt Lake City, capitale dello Stato americano dello Utah. Lo ha riferito la polizia. Tre dei feriti versano in condizioni critiche. Gli spari sono stati esplosi ieri sera nel parcheggio di una chiesa mormone, dove si stava svolgendo il funerale. La polizia ha riferito ai giornalisti presenti sul posto che in precedenza c’era stata una lite e di essere alla ricerca di sospettati. Su X ha scritto di “aver ottenuto indizi concreti e di stare lavorando per individuare le persone coinvolte”. Finora non è stato effettuato alcun arresto. L’Fbi ha offerto il proprio aiuto. 

Il sindaco Erin Mendenhall ha espresso solidarietà alle vittime. “Questa tragedia non avrebbe mai dovuto verificarsi, ma il fatto che sia accaduta fuori da un luogo di culto durante una celebrazione della vita è particolarmente straziante”, ha scritto sui social. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.