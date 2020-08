Usa 2020, al via la convention repubblicana. Trump onnipresente

AGI – Donald Trump sarà il protagonista assoluto della convention repubblicana che prenderà il via domani alle 20.30 (le 2.30 in Italia) a Charlotte, in North Carolina, e incoronerà ufficialmente il presidente americano per la corsa a un secondo mandato alle elezioni del 3 novembre negli Stati Uniti.

Costretto dalla pandemia a tenere un conclave quasi interamente virtuale, il capo della Casa Bianca non avrà le folle elettrizzanti che ama ma approfitterà di ogni momento per usare tutta l’artiglieria contro il rivale, Joe Biden, appena investito nella convention dei democratici. Trump interverrà ogni sera intorno alle 22 (le 4 in Italia),

