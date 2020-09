Usa 2020: anche l’ex avversario Buttigieg nella squadra di Biden 

AGI – Venti persone, tra cui ex avversari, consiglieri presidenziali, ambasciatori, ambientalisti, attivisti e dirigenti sindacali degli agricoltori e del settore manifatturiero, equamente distribuiti tra uomini e donne, con rappresentanze ispaniche e afroamericane. Sono le personalità scelte da Joe Biden per far parte della “squadra” che dovrà lavorare subito come “transition team”, in vista di un’eventuale vittoria a novembre, e del board di consiglieri che aiuterà il candidato democratico ad arricchire l’agenda politica.

Secondo la Cnn, nel “transition team” entreranno l’ex senatore del Delaware Ted Kaufman, lo storico consigliere economico del presidente Obama, Jeffrey Zients, la governatrice del New Mexico,

