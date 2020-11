AGI – Oltre che per l’elezione del presidente degli Stati Uniti e il rinnovo del Congresso, in numerosi Stati americani si è votato su vari quesiti referendari. Dalla legalizzazione della marijuana alla restrizione dell’aborto, dallo status dei driver di Uber alla nuova bandiera del Mississippi, ecco come è finita.

Marijuana libera

Gli elettori di Arizona, New Jersey, Montana e Sud Dakota hanno votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. Sale così a 15 (16 con il distretto di Columbia) il numero degli Stati Usa dove i cittadini di età superiore ai 21 anni possono liberamente fare uso di cannabis.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Usa 2020: da Uber a Marijuana e aborto. Così i referendum proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento