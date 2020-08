Usa 2020: è il giorno di Biden, si chiude la Convention Dem

AGI – E’ arrivato il giorno di Joe Biden. L’ex vice presidente Usa formalmente nominato candidato democratico alle presidenziali del 3 novembre, chiudera’ stasera la convention virtuale del partito, accettando la nomination. A partire da lunedì si sono avvicendati sugli schermi i suoi principali sostenitori e pezzi da novanta del partito dell’asinello, dalla coppia Obama (Michelle per prima lunedì, seguita ieri da Barack) ai coniugi Clinton, dai suoi ex sfidanti alle primarie Bernie Sanders ed Elizabeth Warren alla giovane stella dei ‘radicali’ Alexandria Ocasio-Cortez, alla moglie, e possibile futura first lady, Jill Biden, fino a Kamala Harris, sua vice nel ticket Dem per la Casa Bianca.

