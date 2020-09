AGI – Facebook vieterà pubblicità elettorali nell’ultima settimana prima del voto delle presidenziali americane, in programma il 3 novembre, e toglierà quei post che inviteranno a non votare. Lo ha annunciato lo stesso fondatore della piattaforma social, Mark Zuckerberg.

La decisione è legata alla preoccupazione da parte di Facebook di essere usata per manipolare le elezioni, e fa riferimento anche a possibili disordini legati al risultato delle elezioni. “Le elezioni in Usa sono tra appena due mesi – ha spiegato Zuckerberg – e con il Covid-19 che sta colpendo le comunità in tutto il Paese, sono preoccupato delle sfide che le persone dovranno affrontare nell’esercizio del voto”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Usa 2020: Facebook vieterà i post che invitano a non votare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento