Usa 2020: ricorsi e dintorni, cosa può accadere ora

AGI – Un “incredibile numero di ricorsi”, un esercito di avvocati già al lavoro, la minaccia di portare le elezioni di Usa 2020 fino alla Corte suprema, il rifiuto di “concedere” la vittoria. In sostanza, la domanda che tutti si fanno in queste ore è: cosa succedera’ se (o, più probabilmente, quando) i voti postali indicheranno Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America? Negli Stati contesi sul filo del rasoio la battaglia è già in corso: in Pennsylvania la campagna di Trump ha già presentato tutta una serie di ricorsi, tra cui uno per chiedere il blocco dello spoglio “finché non vi sia una significativa trasparenza” sulla procedura,

