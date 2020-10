Usa 2020, Trump e Biden ‘corteggiano’ gli anziani 

AGI – A tre settimane esatte dal voto per le presidenziali Usa, Donald Trump e Joe Biden duellano per conquistare il voto degli anziani. “A Biden interessano più gli immigrati che gli anziani”, ha attaccato il presidente. E Biden ha replicato: “Per lui, degli anziani si può pure fare a meno”. Intanto un sondaggio dà Biden avanti di 17 punti e trapela che l’ex presidente Usa Barack Obama, che ha ancora un fortissimo ascendente tra i Democratici, sta scaldando le ruote ed è pronto a scendere in campo nel tratto finale della campagna.

Trump, che 74 anni, era il presidente più anziano mai entrato in carica il giorno del suo giuramento.

