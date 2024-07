usa-2024,-a-milwaukee-la-notte-di-vance:-“l’america-scelga-una-nuova-strada”

ROMA – “L’America adesso scelga una nuova strada. Questa è una notte di speranza, di quello che l’America era e di quello che saremo presto”. Grande successo a Milwaukee per l’intervento del senatore J.D. Vance che, alla convention repubblicana, ha accettato il ruolo di vice presidente degli Stati Uniti offerto da Trump. Al centro del discorso di Vance lavoratori e migranti: “La finiremo di dare ascolto ai bisogni di Wall Street. L’importazione di manodopera straniera è finita. Lotteremo per i cittadini americani, per il loro lavoro e per i loro salari” e ancora: “È parte della nostra tradizione accogliere i nuovi arrivati. Ma quando permettiamo l’arrivo di nuovi arrivati, lo permettiamo alle nostre condizioni. In questo modo preserviamo la continuità di questo progetto di 250 anni fa”. Il senatore 39enne, ha così rivolto un pensiero alla moglie Usha: “Sono sposato con una figlia di immigrati dell’Asia meridionale in questo Paese, persone incredibili, persone che hanno davvero arricchito il Paese in tanti modi”.

Tra i presenti al discorso di Vance anche Donald Trump, che alla convention ha ricevuto una standing ovation. L’ex presidente degli Stati Uniti, ancora con l’orecchio destro bendato, ha salutato sorridendo la platea.

LE PAROLE DI TRUMP SU VANCE

Recentemente Trump ha motivato così la scelta di Vance come suo vice: “Dopo lunghe deliberazioni e riflessioni, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell’Ohio. J.D. ha servito con onore il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato in due anni alla Ohio State University, summa cum laude, e si è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association”, scrive Trump.

