usa-2024,-il-board-editoriale-del-new-york-times:-biden-lasci

“E’ il più grande servizio pubblico che possa fare ora”

Milano, 29 giu. (askanews) – Il board editoriale del New York Times chiede a Biden di lasciare la corsa dopo la sua performance nel dibattito presidenziale della Cnn. “Il più grande servizio pubblico che il signor Biden possa fare ora è annunciare che non continuerà a correre per la rielezione”, ha dichiarato il consiglio.

“Il presidente è apparso giovedì sera come l’ombra di un grande funzionario pubblico – si legge -. Ha faticato a spiegare cosa avrebbe realizzato in un secondo mandato. Ha faticato a rispondere alle provocazioni di Trump. Ha faticato a ritenere Trump responsabile delle sue bugie, dei suoi fallimenti e dei suoi piani agghiaccianti. Più di una volta, ha lottato per arrivare alla fine di una frase”, ha scritto il Consiglio.

Ci sono leader democratici che potrebbero rappresentare un’alternativa “convincente ed energica” a Trump, ha dichiarato il Consiglio. “Non c’è motivo per il partito di rischiare la stabilità e la sicurezza del Paese costringendo gli elettori a scegliere tra le carenze di Trump e quelle di Biden. È una scommessa troppo grande sperare semplicemente che gli americani trascurino o ignorino l’età e l’infermità del signor Biden, che vedono con i loro occhi”, ha affermato il board editoriale New York Times.

Il board ha concluso affermando che sosterrebbe ancora Biden come “scelta inequivocabile” se la scelta rimanesse tra lui e l’ex presidente Donald Trump.