usa-2024,-stop-forzato-per-biden-positivo-al-covid:-niente-tour-elettorale

ROMA – Stop forzato per Joe Biden: il presidente degli Stati Uniti è infatti risultato positivo al Covid, e ha dovuto interrompere il tour elettorale mentre si trovava in Nevada, a Las Vegas. La sua portavoce, Karine Jean-Pierre, ha parlato di “sintomi lievi”, perché Biden “è vaccinato e ha preso il booster”. Il presidente ha fatto quindi ritorno nel Delaware, e starà in isolamento per qualche giorno in una sua residenza privata, da dove comunque “continuerà a lavorare”.

