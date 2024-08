Usa 2024, Trump cambia strategia: “Mostrerò chi è Kamala”. Il 10 settembre il confronto in tv

ROMA – Trump fa marcia indietro. Dopo aver annunciato meno di una settimana fa che non intendeva confrontarsi con Kamala Harris perché “tutti sanno chi è lei e chi sono io”, certo delle preferenze a suo favore nei sondaggi, il Tycoon ora ci ripensa e cambia strategia. L’arrivo della nuova candidata infatti, ha riaperto totalmente la partita e ridato slancio alla campagna elettorale democratica. Non solo Kamala Harris ha recuperato i punti di svantaggio che Biden aveva su Trump, ma ha anche superato l’ex presidente nella raccolta fondi. Segnali, che secondo i media americani hanno innervosito l’ex presidente Usa e lo hanno costretto a rivedere la sua posizione. Così nella conferenza stampa di Mar-a-lago in Florida, Trump ha affermato che “ci sono le condizioni per tre dibattiti con Harris”: su Fox News il 4 settembre, sulla ABC il 10 settembre e sulla NBC il 25 settembre. Al momento l’appuntamento confermato è quello del 10 settembre. A confermarlo è stato lo stesso canale televisivo ABC sui canali social, spiegando che entrambi i candidati hanno accettato il confronto.

LE PAROLE DI TRUMP SU CAPITOL HILL

Durante la conferenza, Trump è tornato anche sulla vicenda di Capitol Hill per difendere le persone che hanno partecipato all’assalto del 6 gennaio 2021, secondo lui trattate molto duramente. Poi l’errore clamoroso: “Nessuno è stato ucciso”. Ma a smentire il tycoon, sono i fatti, perché negli incidenti ben cinque persone hanno perso la vita e un centinaio sono rimaste ferite. Durante il suo discorso, Trump ha tirato in ballo anche Luther King, affermando che il 6 gennaio per lui c’era un pubblico più numeroso di quello presente al discorso “I Have A Dream” dell’attivista pronunciato nel 1963.

