Usa, 45 senatori sono pronti a opporsi all’Impeachment contro Trump

AGI – Donald Trump potrebbe evitare la condanna per aver incitato all’attacco del Campidoglio, poiché più di un terzo dei senatori fa sapere di opporsi all’impeachment. Lo riporta il Washington Post, secondo cui molti senatori repubblicani – sarebbero 45 in totale – sono pronti a sostenere l’ex presidente in un voto chiave martedì prima del suo imminente processo di impeachment.

Questo potrebbe segnalare che il procedimento probabilmente si concluderà con l’assoluzione di Trump dall’accusa di aver incitato la rivolta del Campidoglio del 6 gennaio. Il processo a Trump non dovrebbe iniziare fino al 9 febbraio,

