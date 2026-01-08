giovedì, 8 Gennaio , 26

Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche detenuti stranieri”

(Adnkronos) - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge...

Fa tutto Rubio, i mille incarichi dal Venezuela alla Groenlandia. E lui se la ride su X

(Adnkronos) - Nuovo presidente del Venezuela? Marco Rubio....

Trump lascia 66 organizzazioni multilaterali, Cardi: “Sistema è vecchio, ma non va demolito”

(Adnkronos) - È stato rappresentante permanente alle Nazioni...

Martina Colombari dopo Ballando: “Tre risonanze magnetiche e un’ecografia”

(Adnkronos) - Tre risonanze magnetiche e un'ecografia. Martina...
usa,-affondo-di-macron:-“no-a-neocolonialismo,-si-stanno-allontanando-da-alleati”
Usa, affondo di Macron: “No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati”

Usa, affondo di Macron: “No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, affondo di Macron: "No a neocolonialismo, si stanno allontanando da alleati"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti “si stanno gradualmente allontanando” dagli alleati e “si stanno liberando dalle regole internazionali”. Intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori a Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron lancia l’affondo agli Usa di Donald Trump, sottolineando che c’è ”un tentativo reale di dividersi il mondo” tra ”le grandi potenze”. 

Macron ha denunciato una crescente “aggressione neocoloniale” nelle relazioni diplomatiche, affermando che “le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente. Ci stiamo evolvendo in un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di dividere il mondo tra loro”. 

“Noi rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche il vassallaggio e il disfattismo – ha affermato ancora Macron nel suo intervento -. Quello che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa è andato nella giusta direzione. Più autonomia strategica, meno dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Cina”. Poi il presidente Macron è tornato a chiedere di “reinvestire nell’Onu, sarebbe assurdo non farlo”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.