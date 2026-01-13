usa,-ancora-proteste-per-la-morte-di-renee-good,-una-veglia-a-londra

Manifestazioni in diverse città Usa contro l’ICE

Londra, 13 gen. (askanews) – Un centinaio di persone si sono radunate davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Londra per protestare contro l’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di un agente della polizia federale per l’immigrazione a Minneapolis il 7 gennaio scorso. Una veglia di preghiera, candele e cartelli con scritto “Abolish ICE”, riferito all’Immigration and Customs Enforcement.Un episodio che ha scatenato nuove proteste contro la politica repressiva del presidente Donald Trump in materia di immigrazione, e non solo negli Stati Uniti, dove in migliaia hanno manifestato in modo pacifico in diverse città. Durante la cerimonia dei Golden Globe molte star hanno anche mostrato spillette anti-ICE, come l’attore Mark Ruffalo, con scritto “Be Good”, per ricordare la donna o “ICE out”.Alla veglia di Londra c’erano anche alcuni statunitensi ormai da anni nel Regno Unito. “Sono qui da 24 anni, sono fortunata, non devo tornare negli Stati Uniti e non tornerò finché Trump sarà lì. Ma sono inorridita da ciò che sto vedendo” ha detto una donna. “Continuiamo a fare quello che vuole l’America – ha affermato un ex-agente della polizia metropolitana londinese – voglio un governo che difenda ciò che è giusto, che faccia ciò che è giusto per il suo popolo e non che segua, decennio dopo decennio, tutto ciò che vuole l’America, solo per assicurarsi finanziamenti, denaro, potere politico… È imbarazzante”.Centinaia di agenti federali aggiuntivi sono stati schierati a Minneapolis per timori di disordini, ha dichiarato la segretaria alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, che continua a parlare di “terrorismo interno” e legittima difesa per l’agente che ha sparato a Good nella sua auto. Numerosi funzionari democratici, tra cui il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, contestano con forza questa versione, affermando che i video diventati virali mostrano una dinamica molto diversa.