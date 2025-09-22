usa,-angelina-jolie:-“non-riconosco-il-mio-paese.-stiamo-vivendo-tempi-molto-pesanti”

ROMA – “Non riconosco il mio Paese. Qualsiasi cosa, ovunque, divida o limiti le espressioni personali e le libertà di chiunque, penso sia molto pericolosa”. Così Angelina Jolie, al festival cinematografico spagnolo di San Sebastián, commenta quanto sta accadendo negli Stati Uniti, alla luce della cancellazione dello show di Jimmy Kimmel da parte di Abc per il suo monologo su Charlie Kirk. L’attrice – come riporta il The Guardian – ha risposto a una domanda di un giornalista che le chiedeva: “Cosa teme in quanto artista e americano?”.

“È una domanda molto difficile”, ha risposto Jolie. “Amo il mio Paese, ma in questo momento non lo riconosco. Ho sempre vissuto all’estero, la mia famiglia è internazionale, i miei amici, la mia vita. La mia visione del mondo è equa, unita e internazionale”. La 50enne ha, poi, aggiunto: “Questi sono tempi così seri che dobbiamo stare attenti a non dire le cose con superficialità. Stiamo vivendo insieme tempi molto, molto, pesanti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it