usa,-auto-sulla-folla-a-los-angeles:-28-feriti,-uno-da-arma-da-fuoco

(Adnkronos) – E’ di 28 feriti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto oggi a Los Angeles, negli Stati Uniti, provocato da un’auto che ha travolto la folla sulla famosa Santa Monica Boulevard, nel quartiere di East Hollywood. “Un mezzo è piombato sulla folla a Hollywood nelle prime ore di sabato ferendo 28 persone”, ha dichiarato il Dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, senza fornire ulteriori informazioni sulla causa dell’incidente.

Oltre 100 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Tre feriti sono in condizioni critiche, sei in condizioni gravi. Secondo le prime indiscrezioni, rivela Abc News, potrebbe trattarsi di un incidente causato da un autista che avrebbe perso conoscenza investendo la folla all’altezza di alcuni locali notturni. Sono in corso ulteriori verifiche.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di una ferita da arma da fuoco in uno dei pazienti”, ha dichiarato a Nbc News il capitano Adam VanGerpen, addetto all’informazione pubblica del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles. L’area in cui si è verificato l’incidente è vicina alla celebre Walk of Fame.