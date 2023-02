Usa avviano grandi manovre “Cobra Gold” in Thailandia

Impegnati qualcosa come 10mila militari da diversi paesi

Roma, 28 feb. (askanews) – Gli Stati uniti hanno avviato oggi in Thailandia l’esercitazione militare annuale congiunta “Cobra Gold” su vasta scala, con il più grande contingente statunitense in un decennio che si è addestrato con forze di 30 paesi per migliorare l’interoperabilità regionale. Lo riferisce Nikkei Asia.

“Cobra Gold” di quest’anno punterà a formare il personale sui rischi nello Spazio di compromissione dei sistemi di comunicazione satellitare.

Alle manovre parteciperanno più di 6mila membri del personale statunitense, inclusi 3.800 soldati di terra, e la Thailandia con 3mila soldati presenti.

L’esercitazione militare più lunga nel Sudest asiatico è un’opportunità per gli Stati uniti, la Thailandia e un gruppo di paesi partecipanti a rotazione per condividere manovre e tattiche sul campo di battaglia, nonché per addestrare nuove tecnologie e attrezzature dal 1982. La portata dell’esercitazione è stata limitata negli ultimi due anni a causa della pandemia di COVID-19.

Le manovre principali coinvolgono centinaia di militari provenienti da Indonesia, Giappone, Malaysia, Singapore e Corea del Sud. Altri dieci paesi – Bangladesh, Brunei, Canada, Fiji, Francia, Mongolia, Nepal, Nuova Zelanda, Filippine e Regno unito – parteciperanno a workshop per la pianificazione operativa multinazionale. Altri 10 osservatori includono Cambogia, Germania e Vietnam. Il Myanmar non partecipa dal golpe militare nel 2021.

“Attraverso Cobra Gold, dimostriamo la nostra determinazione a rispondere insieme per preservare un Indo-Pacifico libero e aperto in modo che tutte le nazioni possano mantenere la pace, la stabilità e la prosperità”, ha affermato l’ammiraglio John Aquilino, comandante del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti allacerimonia di apertura.

“Ciò che rende Cobra Gold speciale è che esemplifica il tessuto della nostra amicizia, un’amicizia genuina che abbiamo tessuto insieme negli ultimi 200 anni”, ha dichiarato l’ambasciatore degli Stati Uniti in Thailandia Robert Godec in una conferenza stampa congiunta con il generale Thitichai Thienthong, capo del personale delle Royal Thai Armed Forces, all’inizio di questo mese.

continua a leggere sul sito di riferimento