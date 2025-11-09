usa,-axios:-verso-accordo-per-mettere-fine-a-shutdown

domenica, 9 Novembre , 25

Inter-Lazio oggi, il match in diretta

(Adnkronos) - L'Inter affronta la Lazio oggi 9...

Arezzo, elicottero civile disperso sull’Alpe della Luna: attivate le operazioni di soccorso

(Adnkronos) - È in corso una vasta operazione...

Gp Brasile, ordine d’arrivo e classifica Mondiale

(Adnkronos) - Lando Norris vince il Gp del...

Atp Finals, Zverev-Shelton chiude la prima giornata – Il match in diretta

(Adnkronos) - Il grande giorno è arrivato. Oggi,...
(Adnkronos) – Senatori democratici si sono detti pronti ad approvare un pacchetto di disegni di legge che potrebbe mettere fine allo shutdown. Lo hanno indicato diverse fonti ad Axios, secondo cui si tratta del più significativo passo verso un accordo bipartisan per la riapertura del governo federale dopo oltre un mese di stallo. 

Almeno 10 senatori democratici, riferisce il sito, sarebbero pronti a sostenere la mozione procedurale per far avanzare un pacchetto di misure di spesa e un finanziamento temporaneo. L’intesa – secondo fonti di entrambe le parti – includerebbe anche un voto promesso a dicembre sull’estensione dei crediti fiscali previsti dall’Obamacare. 

