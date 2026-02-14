usa,-bannon-chiese-aiuto-a-epstein-per-“far-cadere”-papa-francesco

Roma, 14 feb. (askanews) – Steve Bannon, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, discusse con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, strategie per “far cadere” Papa Francesco. E’ quanto è emerso dai documenti diffusi il mese scorso dal dipartimento di Giustizia Usa sul caso del finanziere americano, morto in carcere nel 2019.

Stando a quanto riportato oggi dalla Cnn, tra i documenti figurano anche messaggi scambiati dai due nel 2019, in cui Bannon cerca di coinvolgere Epstein nel suo tentativo di indebolire il defunto pontefice dopo aver lasciato l’amministrazione Trump, e da cui emerge che il finanziere avrebbe aiutato Bannon a creare il suo movimento. “Faremo cadere (Papa) Francesco – scrisse Bannon a Epstein nel giugno 2019 – i Clinton, Xi, Francesco, l’Ue – forza fratello”.