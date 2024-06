usa,-biden-annuncia-un-piano-per-regolarizzare-500.000-migranti

Si tratta di persone sposate con cittadini Usa

Milano, 19 giu. (askanews) – “Oggi annuncio una soluzione basata sul buon senso per semplificare il processo per ottenere lo status legale per gli immigrati sposati con cittadini americani”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo programma per l’immigrazione. Si tratta di uno dei maggiori interventi in oltre dieci anni a difesa degli immigrati irregolari: a trarne beneficio saranno circa 500.000 persone, che vivono negli Stati Uniti senza avere un permesso, ma sono sposati con cittadini statunitensi.Il programma offrirà diversi benefici agli immigrati che vivono negli Stati Uniti da almeno un decennio, come per esempio permessi di lavoro, protezione dall’espulsione e la possibilità di fare richiesta per la “green card”, ovvero il permesso di soggiorno permanente. Infine, il percorso prevede anche la possibilità di richiedere la cittadinanza.Una legge, infatti, ha finora impedito agli irregolari sposati con cittadini statunitensi di fare richiesta per un permesso di soggiorno: per poterlo fare, avrebbero dovuto prima lasciare il Paese per dieci anni.”Mi rifiuto di credere che per proteggere i nostri confini, dobbiamo abbandonare l’essere America. Per decenni, generazioni sono state rinnovate, rivitalizzate e rinfrescate dal talento, dall’abilità, dal duro lavoro, dal coraggio e dalla determinazione degli immigrati giunti nel nostro paese – ha detto Biden – Mi rifiuto anche di credere che, per continuare a essere l’America che abbraccia l’immigrazione, dobbiamo rinunciare a proteggere i nostri confini. Sono false scelte . Possiamo sia proteggere il confine che fornire percorsi legali alla cittadinanza”, ha concluso il presidente degli Stati Uniti.