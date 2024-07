usa,-biden:-attentato-trump-contrario-a-ciò-che-rappresentiamo

Secret Service continuerà a fornire a Trump “protezione necessaria”

Milano, 14 lug. (askanews) – “Un tentativo di assassinio è contrario a tutto ciò che rappresentiamo come nazione. A tutto”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden dalla Casa Bianca con significativa fermezza e risolutezza. In un discorso ai giornalisti, Biden ha affermato di aver avuto una “breve ma piacevole conversazione” con Donald Trump, colpito a un orecchio in un attentato durante un comizio: un evento che ha scosso l’America e il mondo. E proprio di America, Biden parla nel suo intervento davanti ai reporter riuniti nella Roosevelt Room della Casa Bianca. Al suo fianco la vicepresidente Kamala Harris e il procuratore generale Merrick Garland. “Come ho detto ieri sera, non c’è posto in America per questo tipo di violenza o per qualsiasi altra violenza”, ha dichiarato.

“Era un padre. Stava proteggendo la sua famiglia dai proiettili che venivano sparati”. Così Biden ha espresso le sue condoglianze ai cari dell’uomo ucciso, dal cognome apparentemente italiano, capo dei vigili del fuoco in pensione e sostenitore di Trump, che a quanto emerge si era piegato per proteggere la sua famiglia dagli spari: Corey Comperatore, residente della Pennsylvania, 50 anni, ha perduto la vita a causa dell’attentato a Trump. “Stiamo anche pregando per la completa guarigione di coloro che sono rimasti feriti”, ha dichiarato il capo di stato americano.

Dopo aver esortato l’opinione pubblica a non fare supposizioni sulle presunte motivazioni di chi ha sparato al comizio di Trump, Biden ha delineato i piani della sua amministrazione mentre proseguono le indagini sull’incidente. L’FBI nella mattina ha identificato il sospettato, ucciso sul posto, come Thomas Matthew Crooks, di Bethel Park. Crooks era stato registrato come elettore repubblicano, secondo i registri statali. Si è diplomato al liceo in Pennsylvania nel 2022, secondo funzionari distrettuali. Il sospettato non aveva alcuna affiliazione militare, secondo il Pentagono. Ma nella sua auto e in casa sarebbero stati trovati ordigni esplosivi. Intanto la piattaforma di social media Discord ha detto domenica ad ABC News che sta collaborando con le forze dell’ordine e ha identificato un account “usato raramente” che sembra essere stato collegato al presunto tiratore.

“L’FBI – ha detto Biden – sta conducendo questa indagine che è ancora nelle sue fasi iniziali. Non abbiamo ancora informazioni sul movente del tiratore. Sappiamo chi è. Invito tutti, tutti per favore, a non fare supposizioni sui suoi moventi o affiliazioni. Lasciate che l’Fbi faccia il suo lavoro e che le agenzie partner facciano il loro lavoro”. Poi ha aggiunto: “Ho dato disposizioni affinché questa indagine sia approfondita e rapida”.

Il Secret Service continuerà a fornire a Trump “tutte le risorse, le capacità e le misure di protezione necessarie” per garantire la sua sicurezza “in quanto ex presidente e candidato del Partito Repubblicano”. Biden ha ordinato al capo dei servizi segreti di rivedere tutte le misure di sicurezza per la Convention nazionale repubblicana e vuole una revisione indipendente della sicurezza al comizio di Trump in Pennsylvania “per valutare esattamente cosa è successo” e per condividere i risultati di tale revisione con il pubblico.

Il presidente Usa ha detto anche che ha intenzione di parlare ancora del tentativo di assassinio di Trump nella notte, “da una prospettiva più ampia”, in un messaggio alla Nazione dallo Studio Ovale. (di Cristina Giuliano)