E di voler annunciare la sua campagna “relativamente presto”

Milano, 15 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato di aver deciso di candidarsi per un secondo mandato nel 2024 e di voler annunciare la sua campagna “relativamente presto”. Secondo i media americani Biden, visibilmente rinvigorito dopo i giorni in Irlanda, ha promesso di annunciare “presto” la sua decisione in merito a una nuova candidatura nel 2024. “Lo annunceremo relativamente presto. Ma questo viaggio ha solo rafforzato il mio sentimento di ottimismo su cosa si può fare”, ha detto il presidente Usa ai giornalisti quando gli è stato chiesto della candidatura.

Esattamente nello stesso momento, dall’altra parte dell’Atlantico, il suo possibile sfidante nel 2024, Donald Trump, si stava rivolgendo alla potente lobby delle armi, la NRA affermando: “Ero orgoglioso di essere il presidente più pro-armi e pro-Secondo Emendamento che tu abbia mai avuto alla Casa Bianca… e con il tuo sostegno nel 2024, sarò ancora una volta il tuo fedele amico e impavido campione come 47° Presidente degli Stati Uniti”, ha detto Trump, attaccando poi le politiche di Biden sulle armi: “L’agenda di Biden per il controllo delle armi è parte integrante della crociata di sinistra per armare il governo contro i cittadini rispettosi della legge lasciando liberi i criminali”.

continua a leggere sul sito di riferimento