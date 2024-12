Usa, Biden: inaccettabile strage Wisconsin, Congresso agisca

“Approvare nuove leggi sulle armi”

Roma, 16 dic. (askanews) – “Oggi, le famiglie di Madison, nel Wisconsin, sono in lutto per la perdita di coloro che sono stati uccisi e feriti alla Abundant Life Christian School. È scioccante e inconcepibile. Abbiamo bisogno che il Congresso agisca. Ora. Da Newtown a Uvalde, da Parkland a Madison, a tante altre sparatorie che non ricevono attenzione: è inaccettabile che non siamo in grado di proteggere i nostri figli da questa piaga della violenza armata. Non possiamo continuare ad accettarlo come normale. Ogni bambino merita di sentirsi al sicuro nella propria classe. Gli studenti di tutto il nostro Paese dovrebbero imparare a leggere e scrivere, senza dover imparare a chinarsi e coprirsi”. Lo afferma in una nota il presidente americano Joe Biden.

“Jill e io – prosegue – preghiamo per tutte le vittime oggi, compresi l’insegnante e lo studente adolescente che sono stati uccisi e coloro che hanno riportato ferite. Siamo grati ai primi soccorritori che sono arrivati rapidamente sulla scena e l’FBI sta sostenendo gli sforzi delle forze dell’ordine locali. Sotto la mia direzione, il mio team ha contattato i funzionari locali per offrire ulteriore supporto, se necessario. La mia amministrazione ha intrapreso azioni aggressive per combattere l’epidemia di violenza armata. Abbiamo approvato la legislazione sulla sicurezza delle armi più significativa degli ultimi 30 anni, ho intrapreso più azioni esecutive per ridurre la violenza armata di qualsiasi altro presidente nella storia e ho creato il primo Ufficio per la prevenzione della violenza armata della Casa Bianca. Ma serve di più. Il Congresso deve approvare leggi sulla sicurezza delle armi basate sul buon senso: controlli universali dei precedenti. Una legge nazionale per la ‘red flag’. Divieto di armi d’assalto e caricatori ad alta capacità. Non potremo mai accettare la violenza insensata che traumatizza i bambini, le loro famiglie e distrugge intere comunità”, conclude Biden.