Usa, Biden pronto a compromessi su tetto debito,senza toccare sanità

Il presidente si è detto ottimista su accordo con repubblicani

New York, 17 mag. (askanews) – Il presidente Joe Biden, nella conferenza stampa che ha preceduto la sua partenza per l’incontro del G7 in Giappone, si è detto disponibile a lavorare con i repubblicani della Camera su un compromesso sui requisiti di lavoro richiesti per accedere ai programmi di assistenza governativa, a patto che non si tocchi l’assistenza sanitaria.

“Non accetterò alcuna modifica che avrà un impatto sui bisogni di salute medica delle persone; Non accetterò alcun requisito di lavoro che vada molto oltre ciò che è già: ho votato anni fa per i requisiti di lavoro esistenti. Ma è possibile che ce ne siano altri” ha detto Biden facendo intendere che su questi potrebbe negoziare.

Il presidente si è detto ottimista sulla possibilità di un accordo, sottolineando che i leader del Congresso sono consapevoli che non pensabile arrivare al default. “La nostra nazione non è mai stata inadempiente sul nostro debito e non lo sarà mai”, ha ribadito Biden

