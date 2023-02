Usa, Biden si prepara al discorso sullo Stato dell’Unione

Tra le polemiche derivate dal pallone spia cinese

Milano, 6 feb. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden ha finalizzato il suo discorso sullo stato dell’Unione dopo un fine settimana trascorso a lavorarci su a Camp David nel cono d’ombra delle polemiche derivate dal pallone spia cinese. Sarà il secondo discorso sullo stato dell’Unione di Biden e il suo terzo discorso a una sessione congiunta del Congresso degli Stati Uniti. A presiedere questa sessione sarà il presidente della Camera, Kevin McCarthy, accompagnato da Kamala Harris, vicepresidente, nella sua veste di presidente del Senato.

L’amministrazione Biden ha affermato che il sospetto pallone spia è entrato negli Stati Uniti in tre occasioni mentre Donald Trump era presidente, sebbene i funzionari non abbiano fornito maggiori dettagli su come o quando sono stati scoperti tali incidenti. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha affermato che dopo che Biden è entrato in carica, gli Stati Uniti “hanno migliorato la sorveglianza del nostro spazio aereo territoriale”.

L’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha difeso la decisione del presidente di abbattere un sospetto pallone di sorveglianza cinese, il cui abbattimento secondo i repubblicani sarebbe dovuto accadere immediatamente dopo che il globo è stato scoperto nello spazio aereo statunitense. Pechino ha definito la reazione eccessiva. Ma gli Stati Uniti manterranno “linee di comunicazione aperte” con la Cina. Alla domanda su quanto sia stato dannoso l’incidente per le relazioni USA-Cina, Jean-Pierre ha detto che “spetta alla Cina capire che tipo di relazione vogliono”.

Anticipando il discorso di Biden, Jean-Pierre ha affermato che Biden è stato “fortemente impegnato” nel processo di scrittura. Ha trascorso il fine settimana con consiglieri e speach writer per mettere a punto le osservazioni, che lei ha affermato di aver visto come un’importante opportunità per parlare direttamente con il popolo americano della sua agenda. “Non ci saranno dubbi sul fatto che questo sia un discorso sullo stato dell’Unione di Joe Biden “, ha detto.

Jean-Pierre ha iniziato il briefing estendendo le condoglianze alla Turchia e alla Siria. L’amministrazione Biden ha dichiarato di essere “impegnata” a fornire aiuti ai siriani, ma ha escluso di rivolgersi al governo di Damasco, che non riconosce come legittimo.

Biden è in viaggio di ritorno alla Casa Bianca, dopo un ritardo che Jean-Pierre ha suggerito fosse dovuto alla preparazione dello Stato dell’Unione.

