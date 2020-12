Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti d’America si è vaccinato in diretta TV a Newark (Delaware). Con questo gesto, il numero uno degli USA esorta gli americani a seguirlo senza paura (non sono poche le polemiche dei no vax di tutto il mondo). “La gente deve fare il vaccino appena sarà disponibile, non c’è nulla da temere. Questo è solo l’inizio per porre fine alla pandemia”.

Biden esorta gli americani a vaccinarsi

Il presidente ha chiesto agli americani di continuare ad osservare le misure di sicurezza necessarie per arginare il contagio. Ok, il vaccino quindi, ma non bisogna dimenticare i due grandi capisaldi della lotta al virus: mascherine e distanziamento sociale. Biden ha inoltre fatto i complimenti all’amministrazione Trump “per aver avviato la corsa al vaccino”. Infine, il presidente ha ringraziato tutti gli operatori sanitari. “Siete voi gli eroi”, chiosa.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post USA, Biden si vaccina in diretta TV: “Questo è l’inizio della fine di un incubo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento