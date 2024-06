Usa: Blinken va in M.O., l’ottava visita dopo diversi sforzi

“Proposta quasi identica a quella che Hamas ha approvato il mese scorso”

Milano, 7 giu. (askanews) – Antony “Blinken sottolineerà l’importanza che Hamas accetti la proposta sul tavolo, che è quasi identica a quella che Hamas ha approvato il mese scorso”, dice il portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller, secondo quanto reso noto, in merito al tour che la prossima settimana riporterà il segretario di Stato americano in Medio Oriente (Israele, Giordania, Egitto e Qatar dal 10 al 12 giugno).

Questa sarà l’ottava visita di Blinken nella regione dopo che Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre dello scorso anno, un attacco che ha portato Israele a entrare in guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Da allora sono stati compiuti diversi sforzi per stabilire un accordo di cessate il fuoco, finora senza risultati. Gli Stati Uniti stanno cercando di fare pressione su Israele e Hamas affinché accettino una nuova proposta di cessate il fuoco avanzata dal presidente americano Joe Biden la settimana scorsa.

“Il Segretario discuterà – spiega Miller – di come la proposta di cessate il fuoco potrebbe avvantaggiare sia gli israeliani che i palestinesi. Sottolineerà che ciò allevierebbe la sofferenza a Gaza, consentirebbe un massiccio aumento dell’assistenza umanitaria e consentirebbe ai palestinesi di tornare nei loro quartieri. Ciò sbloccherebbe la possibilità di raggiungere la calma lungo il confine settentrionale di Israele – in modo che sia le famiglie israeliane che quelle libanesi sfollate possano tornare alle loro case – e creerebbe le condizioni per un’ulteriore integrazione tra Israele e i suoi vicini arabi, rafforzando la sicurezza a lungo termine di Israele e migliorando la stabilità in tutto il paese e della Regione. Il Segretario continuerà inoltre a ribadire la necessità di evitare che il conflitto si inasprisca ulteriormente”.

In Giordania inoltre “il Segretario parteciperà a una conferenza sulla risposta umanitaria urgente a Gaza, organizzata congiuntamente da Giordania, Egitto e Nazioni Unite. Prima del viaggio del Segretario in Medio Oriente, il Segretario sta accompagnando il presidente Biden nel suo viaggio in Normandia e a Parigi, in Francia, per commemorare l’80esimo anniversario del D-Day e partecipare alla sua visita di Stato dal 5 al 9 giugno. Il Segretario accompagnerà inoltre il Presidente Biden in Puglia, Italia, dal 13 al 14 giugno per il vertice dei leader del G7”.

