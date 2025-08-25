lunedì, 25 Agosto , 25

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

Inter-Torino, oggi i nerazzurri in campo in Serie A – Diretta

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nella Serie...

Morta l’attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni

(Adnkronos) - Il cinema spagnolo perde una delle...
usa,-caso-abrego-garcia:-parla-a-baltimora-poi-subito-arrestato
Usa, caso Abrego Garcia: parla a Baltimora poi subito arrestato

Usa, caso Abrego Garcia: parla a Baltimora poi subito arrestato

Video NewsUsa, caso Abrego Garcia: parla a Baltimora poi subito arrestato
Redazione-web
Di Redazione-web

Scarcerato solo tre giorni fa, ora si punta a deportarlo in Uganda

Baltimora, 25 ago. (askanews) – Era stato scarcerato appena tre giorni fa in Tennessee, ora è di nuovo detenuto Kilmar Armando Abrego Garcia, l’immigrato che era stato ingiustamente deportato in El Salvador a marzo e poi riportato in territorio Usa dopo mesi di battaglia legale. Il salvadoregno è diventato un simbolo della contestatissima politica migratoria dell’amministrazione Trump. E’ sposato a una americana e in marzo la Casa Bianca aveva ammesso di averlo deportato per errore, con l’accusa di presunta appartenenza a una banda armata. La Corte Suprema aveva ordinato di facilitare il suo rientro. Da giugno era detenuto in Tennessee, liberato venerdì scorso aveva riabbracciato la famiglia ma deve affrontare un procedimento penale. Stamattina è arrivato con la moglie davanti all’edificio federale di Baltimora per presentarsi come richiesto ai servizi per l’immigrazione e ha parlato alla folla dei sostenitori venuti ad accoglierlo: “posso dire con orgoglio che sono libero e mi sono riunito con la mia famiglia” ha detto, ricordando “tutte le famiglie che hanno sofferto per separazioni”. Il suo avvocato Simon Sandoval-Moshenberg davanti all’edificio federale e alla folla che protesta spiega, gli avevano dato appuntamento in teoria per questioni burocratiche ma era una trappola; non c’era bisogno di arrestarlo perché era sotto sorveglianza elettronica. Secondo il legale, l’amministrazione Trump avrebbe intenzione di deportare il giovane in Africa, in Uganda, il prima possibile.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.