Usa: Cina non centrerà obiettivi modernizzazione militare 2027

Ha 600 testate nucleari, spesa militare metà degli Stati uniti

Roma, 18 dic. (askanews) – La dura campagna anticorruzione voluta dal presidente cinese Xi Jinping ha danneggiato la spinta verso la modernizzazione militare della Cina, tanto che Pechino non dovrebbe riuscire a centrare gli obiettivi che si è posta entro la deadline del 2027. Questo il dato principale emerso dal nuovo rapporto annuale realizzato dal Dipartimento alla Difesa russa sugli sviluppi delle capacità militari della Cina e diffuso oggi.

“Solo nella seconda metà del 2023, almeno 15 alti ufficiali militari e dirigenti dell’industria della difesa sono stati rimossi per corruzione. Diversi erano responsabili di progetti di sviluppo di equipaggiamenti legati alla modernizzazione dei missili nucleari e convenzionali terrestri della Cina”, ha affermato un alto ufficiale del Dipartimento alla Difesa in un briefing di presentazione del rapporto tenuto oggi.

“Il caso più noto è stato quello dell’ex ministro della Difesa nazionale Li Shangfu, rimosso a fine ottobre 2023, ma altri casi hanno riguardato l’ex comandante della Forza missilistica, Li Yuchao, il commissario politico Xu Zhongbo e diversi vicecomandanti”, ha continuato, segnalando anche che “all’inizio di quest’anno, il PLA ha dissolto la sua Forza di supporto strategico (SSF), creata nel dicembre 2015 per consolidare le capacità di guerra spaziale, cibernetica, elettronica e psicologica”.

Secondo il rapporto, “questa ondata di indagini sulla corruzione e la rimozione di leader senior potrebbero aver ostacolato i progressi dell’Esercito di liberazione popolare verso gli obiettivi del 2027”.

Comunque, Pechino continua a rafforzarsi, in particolare per quanto riguarda le capacità nucleari. Il Dipartimento della Difesa Usa stima che la Cina abbia superato le 600 testate nucleari operative a metà del 2024 e prevede che supererà le 1.000 testate operative entro il 2030. Si valuta inoltre che continuerà a far crescere la sua forza nucleare almeno fino al 2035.

Nel 2020, la Cina ha fissato il centenario dell’Esercito popolare di liberazione nel 2027 come anno fondamentale per la sua modernizzazione, considerato da osservatori esterni come mirato a raggiungere la parità con gli Stati uniti. Inoltre, le agenzie di intelligence americane ritengono che Xi abbia ordinato alle forze cinesi di essere pronte entro il 2027 per un’eventuale invasione di Taiwan.

La spesa militare cinese è opaca, quindi il rapporto ha analizzato diversi modelli di stima del budget per arrivare a un intervallo tra 330 miliardi e 450 miliardi di dollari per il 2024. Per confronto, il budget per la difesa degli Stati Uniti per l’anno fiscale 2025 è di 895 miliardi di dollari.