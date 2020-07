Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Robert O’Brien, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce Bloomberg. O’Brien non si è presentato in ufficio dalla fine della scorsa settimana, è in isolamento e continua a lavorare dalla sua abitazione, via telefono.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Usa: consigliere per la sicurezza nazionale contagiato dal Covid-19 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento