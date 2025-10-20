lunedì, 20 Ottobre , 25

Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo

(Adnkronos) - Cremonese-Udinese 1-1 nel posticipo della 7/a...

Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: “Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà”

(Adnkronos) - Il segno lo danno la presenza...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd crescono,...

Il commissario Ricciardi 3, l’anticipazione di Lino Guanciale: “Ora si abbandona all’amore”

(Adnkronos) - Una "fioritura emotiva" che lo porterà...
usa,-corte-d’appello-da-ragione-a-trump:-“si-alla-guardia-nazionale-a-portland”
Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland”

Usa, Corte d’Appello dà ragione a Trump: “Sì alla Guardia nazionale a Portland”

DALL'ITALIA E DAL MONDOUsa, Corte d'Appello dà ragione a Trump: "Sì alla Guardia nazionale a Portland"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una corte d’appello degli Stati Uniti ha dichiarato che il presidente Donald Trump può inviare truppe della Guardia Nazionale a Portland, nonostante le obiezioni del governatore dell’Oregon. La sentenza è l’ultimo passo in una battaglia che vede contrapposta la Casa Bianca agli stati progressisti che hanno respinto quella che definiscono l’eccessiva influenza autoritaria di Trump. 

La sentenza apre la strada all’impiego di 200 membri della Guardia Nazionale per proteggere gli edifici federali dalle proteste contro il controllo dell’immigrazione. Lo Stato dell’Oregon ha portato l’amministrazione in tribunale per cercare di impedire l’impiego delle sue forze armate, ottenendo una sospensione da un tribunale di grado inferiore che ha impedito qualsiasi intervento sul terreno durante la decisione della questione.  

La decisione di oggi, pronunciata da due dei tre giudici del collegio d’appello, annulla la sospensione. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.