Usa, da Musk donazione a sei cifre ai repubblicani alla Camera

Contributo agosto superiore a quanto Musk abbia dato in precedenza

Milano, 21 set. (askanews) – Il controverso magnate della tecnologia Elon Musk ha intensificato le sue donazioni per la politica americana ad agosto, effettuando la sua più grande donazione di sempre per sostenere i repubblicani della Camera, ovvero il partito di Donald Trump: lo scopo è preservare la loro vulnerabile maggioranza. Lo riporta Politico.

Il National Republican Congressional Committee ha riferito di aver ricevuto 289.100 dollari da Musk ad agosto, secondo un rapporto depositato presso la Federal Election Commission venerdì.

Musk, la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato di oltre 250 miliardi di dollari, in passato ha fatto donazioni sia ai democratici che ai repubblicani, ma non per cifre così significative.

Il denaro è arrivato tramite un comitato di raccolta fondi congiunto collegato al deputato Ken Calvert, repubblicano della California, come indicato nel documento, e la maggior parte è stata destinata ai conti della convention e della sede centrale dell’Nrcc, come è tipico per le donazioni di tale importo.