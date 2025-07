usa,-due-italiani-detenuti-in-centro-migranti-in-florida

Milano, 19 lug. (askanews) – Sono due gli italiani attualmente detenuti in attesa di espulsione presso la struttura carceraria Alligator Alcatraz, nelle Everglades della Florida, Usa. Si tratta di Fernando Eduardo Artese, con passaporto italiano e argentino e Gaetano Cateno Mirabella Costa, in base alla stampa locale.

Il Consolato Generale d’Italia a Miami e l’Ambasciata d’Italia a Washington DC stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mantenendosi in costante contatto con i famigliari dei connazionali, e continuando a interessare le Autorità dell’Immigration and Customs Enforcement per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste il loro rimpatrio.

Alligator Alcatraz non è la prigione di Alcatraz, ma un nome creato per descrivere il carcere a cielo aperto per i migranti e, secondo alcuni, ideato per scoraggiarli dal tentativo di superare il confine.

Il 13 luglio 2025, il Miami Herald e il Tampa Bay Times hanno pubblicato un elenco di 747 persone detenute o in attesa di detenzione presso l’Alligator Alcatraz, un controverso centro di detenzione per immigrati nelle Everglades della Florida. Tra loro compariva Fernando Eduardo Artese.