usa-e-israele-hanno-attaccato-l’iran,-la-situazione-aggiornata-in-diretta

Roma, 28 feb. (askanews) – Usa e Israele hanno attaccato l’Iran. Un primo bilancio è di 201 morti e oltre 700 feriti. Il regime degli ayatollah ha risposto colpendo basi Usa in diversi Paesi del Golfo. Bersagliata anche Dubai. Lo stretto di Hormuz è stato chiuso, moltissimi i voli passeggeri e commerciali dirottati. Incolumi i militari italiani in Kuwait, mentre la base è stata colpita. E’ mistero sulla sorte di Khamenei. Crosetto bloccato a Dubai. Iran: missili israeliani hanno centrato una scuola femminile, “85 morti”. Di seguito lo sviluppo degli eventi.

-20:32 L’Agenzia israeliana incaricata di coordinare le attività governative nei territori palestinesi ha annunciato, tra le misure adottate a seguito degli attacchi di Israele all’Iran, “la chiusura dei valichi verso la Striscia di Gaza, incluso il valico di Rafah, fino a nuovo avviso”, riferisce Al Jazeera.

-20:21 Netanyahu agli iraniani: “Gli aiuti sono arrivati, scendete in piazza”. E chiede di “non perdere l’occasione, un’opportunità storica”.

-20:15 Trump: l’attacco potrebbe allungarsi o concludersi a giorni. “Per Teheran ci vorranno diversi anni per riprendersi”.

-21:12 Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, “stanno aumentando i segnali” che la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, “sia morto”.

-20:01 L’esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione obbligatoria per le persone presenti in una zona industriale della città iraniana di Isfahan, riferisce Al Jazeera.

-19:51 L’Alta rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas ha annunciato la convocazione di un Consiglio Affari Esteri straordinario in collegamento video per affrontare la questione dell’Iran e degli eventi in rapida evoluzione in Medio Oriente.

-19:37 Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana gli attacchi aerei israeliani e statunitensi che hanno colpito oggi l’Iran hanno ucciso 201 persone e ne hanno ferite 747. Lo riporta la Tv di stato iraniana.

-19:35 Macron: nucleare di Teheran non si risolve con bombardamenti. Lo ha dichiarato il presidente in apertura del Consiglio di Difesa.

-19:30 Iran, Tajani: tutti i nostri connazionali in buone condizioni.

-19:20 Meloni a Palazzo Chigi per vertice. Nella sede di governo anche Tajani e Manotovano.